Nyheter
Kyrkoherden om nya utsatta området: ”Det händer något med oss som kyrka”
”Vi måste fråga oss: Hur kan vi bidra till att skapa ett tryggt samhälle?”, säger Rebecka Tudor-Sandahl till Dagen
Rebecka Tudor-Sandahl, kyrkoherde i Tyresö församling.
Elisabeth Ohlson & Claudio Bresciani/TT
Bostadsområdet Granängsringen förs upp på polisens lista över Sveriges utsatta områden. Kyrkoherden Rebecka Tudor-Sandahl har inte funderat klart på hur hennes församling ska bidra till att förbättra situationen. Men att kyrkan ska bidra vet hon.