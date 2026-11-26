Livsstil
”Jag skulle aldrig önska någon att vara med om det vi varit med om”
SVT:s vd Anne Lagercrantz om tro, tv, och brottningen med dotterns ätstörningar
”I tider av oro behöver vi riter som hjälper oss. Där spelar kyrkan en jätteviktig roll”, säger SVT:s vd Anne Lagercrantz.
Claudio Bresciani/TT
Anne Lagercrantz söker något som är större än henne själv. I podden Dagens människa berättar SVT:s vd om sina tankar kring religionsbevakningen, tv som samlande kraft mot ensamhet och om hur dotterns svåra ätstörningar präglat henne på djupet.