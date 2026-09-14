Sanna Lundell antagen som prästkandidat

Sanna Lundell Ålder: 47 år.

Bor: Söder om Stockholm.

Familj: Tre barn.

Gör: Journalist, författare och blivande prästkandidat för Strängnäs stift.

Journalisten och mediepersonligheten Sanna Lundell, 47, har antagits som prästkandidat. Detta står klart sedan biskop Johan Dalman gett sitt ja till Lundell att ta nästa steg i riktning mot att bli prästvigd för Strängnäs stift.

Det var podden Dagens människa som Sanna Lundell för första gången berättade att hon läste till präst.

– Att bli präst är en jättelång process, och det här är första gången jag inte själv kan vara strategisk. I stället är det som att det ena hela tiden leder fram till det andra. Som att den helige Anden liksom puttar mig framåt, sa hon då.

Det var en väldigt stark känsla av tillfredsställelse. Sanna Lundell

I podden beskrev hon sin tro som ett hemligt inre rum.

– Det är ett rum där jag kan vara hundra procent sårbar. Sedan känns det också lite förmätet att säga att jag ska bli präst, för det bestämmer man ju inte helt själv. Det är en massa andra människor som ska säga sitt först, men jag upplever en personlig kallelse.

Godkänd av biskopen

Nu har dock också Svenska kyrkan bekräftat denna personliga kallelse sedan Strängnäs stifts biskop Johan Dalman godkänt Sanna Lundell som prästkandidat i stiftet. Något Kyrkans tidning var först att rapportera om.

– Jag kände att jag fick ett hem för min längtan. Det var en väldigt stark känsla av tillfredsställelse på något märkligt sätt, säger Sanna Lundell till Kyrkans tidning angående beskedet om att hon antagits som prästkandidat för Strängnäs stift.

Innan tanken på att bli präst föddes hos Sanna Lundell har hon under många år arbetat som journalist. År 2014 var hon tillsammans med Ann Söderlund programledare för SVT:s dokumentärserie Djävulsdansen. Där berättade Sanna Lundell hon öppenhjärtigt om hur det varit att leva som medberoende. Både till pappans (sångaren Ulf Lundells) alkoholmissbruk och senare också i relation till skådespelaren Mikael Persbrandt, som öppet berättat om sina missbruksproblem. Programmet Djävulsdansen fick stort genomslag och Lundell och Söderlund skrev året efter en bok om medberoende med samma titel.

Under de senaste åren har Sanna Lundell studerat teologi vid Enskilda högskolan Stockholm och hon arbetar även som kommunikatör i Botkyrka församling. I den rollen har hon bland annat gjort podcasten Samtal pågår, där Lundell leder existentiella samtal om tro, livsfrågor, relationer och psykisk hälsa.