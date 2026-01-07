Nyheter

Kyligt i Sverige men varm gemenskap bland Equmeniakyrkans pastorer

Vinterkonferensens öppningstalare Eleonore Gustafsson: Ska ta upp det viktigaste som kyrkan har att erbjuda – kärleken till Gud, de utsatta och församlingen.

Equmeniakyrkans vinterkonferens 2026, där Eleonore Gustafson ska öppningstala
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Det är med gula och orangea vädervarningar som Equmeniakyrkans pastorer och medarbetare har tagit sig till Stockholm för samfundets vinterkonferens. Väl på plats möter man allt annat än vinterns kyla. 

