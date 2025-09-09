Kyrkan till riksdagens politiker: Verka för fred

Kommunordförande oroad för polariserat politiskt samtalsklimat

Drottning Silvia och domprost Jonas Eek vid gudstjänsten i Storkyrkan som hålls med anledning av riksmötets öppnande.
Eva Janzon
Reporter
Publicerad

Kyrkans maning till fred och enhet ljöd på tisdagen inför stora delar av riksdag, regering och kungafamiljen. 

