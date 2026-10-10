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Kyrkans bullbak borde bli fråga för regeringen, menar KD-ledamot

”Sveriges föreningar måste kunna förutse vilka regler som gäller”, skriver Mathias Bengtsson i en motion till riksdagen

Hembakade bullar borde vara garanterade en plats på kyrkkaffet, menar riksdagsledamot Mathias Bengtsson (KD).
Eva Janzon Reporter
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Nu får det räcka med otydlighet i bullbaksfrågan. Det menar en riksdagsledamot, som vill att regeringen agerar. Målet: att kyrkans besökare även i framtiden ska kunna avnjuta hembakade bullar.

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