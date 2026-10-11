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Kyrkoherde frias efter SD-kritiskt inlägg på församlingens Facebook

Den berörda kyrkoherden kommer dock att kallas till samtal med biskop

Domkapitlet i Strängnäs har nu hanterat den anmälan som inkom mot kyrkoherden som använde församlingens plattform för att kritisera Sverigedemokraterna. Bilden är en genrebild.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Hur politisk får man som präst vara? Kyrkoherde Jenny Ludvigson valde att i sociala medier tydligt markera sin avsky mot Sverigedemokraterna under valrörelsen, något hon blev anmäld till domkapitlet för.

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