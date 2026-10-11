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Kyrkoherde frias efter SD-kritiskt inlägg på församlingens Facebook
Den berörda kyrkoherden kommer dock att kallas till samtal med biskop
Domkapitlet i Strängnäs har nu hanterat den anmälan som inkom mot kyrkoherden som använde församlingens plattform för att kritisera Sverigedemokraterna. Bilden är en genrebild.
David Johansson
Hur politisk får man som präst vara? Kyrkoherde Jenny Ludvigson valde att i sociala medier tydligt markera sin avsky mot Sverigedemokraterna under valrörelsen, något hon blev anmäld till domkapitlet för.