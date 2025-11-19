Nyheter
Kyrkomötet: Tillåtet att neka jobb till präster som inte viger samkönade par
Frågan om äktenskapssyn blir lokal fråga i samband med anställningsintervju
Jesper Eneroth (S), till höger i bild, fick igenom sin vilja på kyrkomötet.
Jacob Zetterman
Det var en av de stora frågorna inför årets kyrkomöte. Och man valde till slut att säga ja till socialdemokraten Jesper Eneroths förslag att en församling ska ha rätt att neka en jobbsökande präst anställning om han eller hon inte viger samkönade par.