Nyheter

Kyrkomötet: Tillåtet att neka jobb till präster som inte viger samkönade par

Frågan om äktenskapssyn blir lokal fråga i samband med anställningsintervju 

Jesper Eneroth (S), till höger i bild, fick igenom sin vilja på kyrkomötet.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Det var en av de stora frågorna inför årets kyrkomöte. Och man valde till slut att säga ja till socialdemokraten Jesper Eneroths förslag att en församling ska ha rätt att neka en jobbsökande präst anställning om han eller hon inte viger samkönade par. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kyrkomötet nyheter svenska kyrkan socialdemokraterna samkönade äktenskap

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning