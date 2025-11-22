Nyheter
Kyrkopolitikern Carl Bildt: ”Ingen aning om vad fullmäktigearbetet innebär”
För den tidigare statsministern ”återstår det att se om det tidsmässigt går att kombinera” uppdraget i kyrkofullmäktige med andra åtaganden
Carl Bildt, tidigare statsminister och tidigare utrikesminister, är ledamot i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora och Oscars församling i Stockholm.
Stefan Jerrevång/TT
Viss erfarenhet av politik har 76-årige Carl Bildt i och för sig. Men vad hjälper det när han nu har blivit invald i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora och Oscars församling i Stockholm.