Sebastian Stakset tog emot katolska utmärkelser för hjälparbete i Ukraina

Fick två medaljer vid en ceremoni i Johanneskyrkan i Stockholm • Prisades också för sitt engagemang mot gängvåld i Sverige

Sebastian Stakset (till höger) talar i Johanneskyrkan i Stockholm, efter att ha tilldelats katolska utmärkelser av biskop Anders Arborelius (till vänster) och prästen Andrii Melnychuk i grekisk-katolska kyrkan.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Sebastian Stakset har fått två katolska utmärkelser – både för sitt hjälparbete i Ukraina och för sitt engagemang mot gängvåld i Sverige. 

