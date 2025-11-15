Nyheter

Kyrkor protesterar mot möjlighet att återkalla permanenta uppehållstillstånd

Flera församlingar, partier och andra organisationer protesterar i Karlstad i dag mot förslag som kan påverka asylsökande

I dag äger en manifestation rum på Stora torget i Karlstad där flera kyrkor, politiska partier, föreningar och organisationer protesterar mot regeringens utredningsförslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd för asylsökande. 

