Lång rad med västländer erkänner Palestina som stat
”Det kommer inte att bli någon palestinsk stat väster om Jordanfloden”, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu
Frankrike är ett av de länder som erkänner en palestinsk stat. Här är president Emmanuel Macron på plats under FN:s pågående generalförsamling i New York, USA.
Pontus Höök
En lång rad
västländer erkänner en palestinsk stat. Ett ovanligt enat Israel fördömer
åtgärden, palestinierna hyllar den – och de flesta anser att den inte innebär
någon reell förändring.