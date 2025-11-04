Nyheter
Mormor och kompisarna banade väg till en egen tro
Fyra tonåringar som tidigare inte hade någon tro, berättar hur de fick kontakt med kyrkan och själva blivit kristna
Agnes Vicsai, Equmeniakyrkan i Alingsås. Cliff Opurum, Östermalmskyrkan i Kristianstad. Natalie Appel, Östermalmskyrkan i Kristianstad. Elias Lindberg, Vetlanda missionskyrka.
Privat
Mormor, kompisar och Bibeln har varit vägen till Gud och kyrkan för några tonåringar. Dagen har pratat med dem apropå pastorsenkäten som helt eller delvis bekräftar Jesustrenden bland unga.