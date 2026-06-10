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Nooshi Dadgostar hårt pressad om antisemitism i partiledardebatten

Liberalernas Simona Mohamsson föreslog att alla vänsterpartister borde skriva på en avsiktsförklaring där de erkänner Israels rätt att existera

Nooshi Dadgostar fick ta emot hård kritik från partiledarkollegor i riksdagen, efter Expressens granskning om partiföreträdare som hyllat Hamas.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Expressens avslöjande om att flera vänsterpartister hyllat Hamas terrordåd mot Israel och uttryckt sig antisemitiskt fick stort utrymme i partiledardebatten i riksdagen, där Nooshi Dadgostars taktik var att så långt det gick prata om andra frågor.

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