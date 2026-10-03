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Dödsdömd för satanistiskt mord överlevde avrättningsförsök
Stor debatt om dödsstraffet i USA efter att Christa Pike överlevt ”dödlig” injektion
Kathleen Walter var en av dem som kommit för att protestera mot dödsstraffet i samband med det misslyckade avrättningsförsöket av Christa Pike.
George Walker IV/TT
Dödsstraffet i USA är just nu omdebatterat, efter att 50-åriga Christa Pike överlevt ett avrättningsförsök. Hon dömdes till döden efter ett brutalt mord med satanistiska förtecken. Bland dem som protesterade i samband med avrättningsförsöket fanns flera kristna aktivister.