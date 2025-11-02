Nyheter

Nu har Sagrada familia slagit rekord – här är världens tio högsta kyrkor

Katedralen i Barcelona är redan högst i världen trots att den inte är färdigbyggd 

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Den mäktiga katedralen Sagrada Familia i Barcelona är numera världens högsta kyrka, i och med att arbetet med kyrkans mittentorn har kommit i gång på allvar. Här listar Dagen de tio högsta kyrkorna i världen. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

uppsala sagrada familia nyheter barcelona

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning