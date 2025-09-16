Nyheter

Nunnor ”flydde” från äldreboendet – till sitt gamla kloster

”God dag, ja, nu är vi tillbaka” • ”Jag står helt handfallen”, säger präst som kräver att de tre ordenssystrarna flyttar tilbaka äldreboendet

Ordenssystrarna Regina, 86, Rita, 81 och Bernadette, 88, på en bänk utanför sitt kloster i slottet Goldenstein i Österrike nära Salzburg.
Eva Janzon
Reporter
”Vi flytt int'.” Det kunde vara devisen för tre nunnor i Österrike som efter två år på ett äldreboende tog sitt pick och pack och flyttade tillbaka till sitt gamla kloster.

