Nunnor ”flydde” från äldreboendet – till sitt gamla kloster
”God dag, ja, nu är vi tillbaka” • ”Jag står helt handfallen”, säger präst som kräver att de tre ordenssystrarna flyttar tilbaka äldreboendet
Ordenssystrarna Regina, 86, Rita, 81 och Bernadette, 88, på en bänk utanför sitt kloster i slottet Goldenstein i Österrike nära Salzburg.
Angelika Warmuth/TT
”Vi flytt int'.” Det kunde vara devisen för tre nunnor i Österrike som efter två år på ett äldreboende tog sitt pick och pack och flyttade tillbaka till sitt gamla kloster.