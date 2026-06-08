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Ny bibelöversättning lämnades sent – förlag fick rycka in med korrektur
Unikt samarbete mellan flera av förlagen som ska trycka Nya testamentet 2026
En väg som närmar sig målet. Redan i slutet av 2018 inledde Svenska bibelsällskapet en omgång provöversättningar av texter ur Nya testamentet, som en förberedelse till NT 2026, som kommer i höst.
Adam Ihse/TT
I vanliga fall konkurrerar bokförlag med varandra. Men flera av de förlag som just nu jobbar för högtryck för att trycka det nyöversatta NT 2026 i tid till Bokmässan i september har samarbetat om korrekturläsningen.