Nyheter

Ny bibelöversättning lämnades sent – förlag fick rycka in med korrektur

Unikt samarbete mellan flera av förlagen som ska trycka Nya testamentet  2026

En väg som närmar sig målet. Redan i slutet av 2018 inledde Svenska bibelsällskapet en omgång provöversättningar av texter ur Nya testamentet, som en förberedelse till NT 2026, som kommer i höst.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
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I vanliga fall konkurrerar bokförlag med varandra. Men flera av de förlag som just nu jobbar för högtryck för att trycka det nyöversatta NT 2026 i tid till Bokmässan i september har samarbetat om korrekturläsningen.

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