Patrullriks Riksscoutläger som arrangeras av Salt – barn och unga i EFS vart tredje år. Den här gången äger lägret rum i Sällerhög i Västergötland mellan 2 till 8 augusti. Temat för lägret är Mästarmötet. Över 1000 scouter deltar i lägret.

Söndag 2 augusti

I dag börjar scoutlägret Patrullriks!

Min patrull kom hit i går och det känns skönt att ha fått upp tälten och bli lite hemmastadda här på Sällerhögs åkrar. Vi hann äta god lasagne och ha en fin lovsångsandakt i går innan vi kröp ner i sovsäckarna och lyssnade på regnet som smattrade mot tältduken.

Patrullen ”Eaglekottarna” åkte 11 timmar i buss från Övik till Sällerhög för att vara med på Patrullriks. Matilda Westlund

Bussresan från Övik hit till Västergötland var rätt trög och långsam. 11 timmar i buss är inte vanligtvis någon favorit hos mig, men några karaokestunder i bussen bidrog till att fördriva tiden. Nu känns det skönt att äntligen vara framme.

Patrullriks är något helt annat än hur det brukar se ut för mig när det kommer till läger och konferenser. Egentligen är skillnaden kanske inte så stor. Kompisar, Gud, lärdom och skratt är förmodligen en betydande del även i detta fall. Men jag är inte så van att bo ute en hel vecka med bajamajor, tält och eget matlagningsansvar. Jag tvivlar dock inte alls på min patrull Eaglekottarna. Vi har ett starkt samarbete och många bra erfarenheter som kompletterar varandra. Vi har till och med förberett en patrullflagga och lägerfiltar för kvällens kyla och nätterna i tälten.

Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel med egengjorda lägerfiltar. Privat

Jag förväntar mig mycket skratt och glädje, men också att få träffa nya människor i olika åldrar. Jag hoppas också på att få ta del av mysiga möten med lovsång och predikan. Gärna predikningar som ger mig något att sträva efter att använda i vardagen efteråt.