Palestinier fortsatt positiva till attacken mot Israel – och vill inte att Hamas avväpnas
Undersökning visar också att en majoritet av palestinierna skyller lidandet i Gaza på Israel
Befolkningen i Gaza har de senaste veckorna börjat kunna röra sig mer normalt.
Abdel Kareem Hana
Vapenvila råder sedan en dryg månad i Gaza. För palestinierna i Gaza och på Västbanken har samtidigt stödet för Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 ökat, dessutom tycker en majoritet av palestinierna att det är en dålig idé att Hamas ska avväpnas.