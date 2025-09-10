Nyheter
Pingst kan förlora fyra femtedelar av statsbidraget till församlingarna
Bara 20 000 namn inrapporterade som betjänade med nya bidragsregler
Gudstjänst pågår, men för att få statsbidrag krävs bekräftelse av deltagandet.
Johannes Ottestig
Varje kyrkobesökare behöver aktivt bekräfta sitt gudstjänstdeltagande för att statliga bidrag ska betalas ut. Men det går trögt för frikyrkorna att få in registreringarna. Pingst når bara upp till 20 000 ”betjänade” som bidragsunderlag, jämfört med drygt 100 000 förra året.