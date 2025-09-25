Polisen inleder förundersökning om bedrägeri vid Israelseminarium – men inte om hets

Bokmässan i Göteborg pågår den här veckan. Hanna Brunlöf/TT

Polisen går inte vidare med anmälan om hets mot folkgrupp gällande Vänskapsförbundet Sverige-Israels seminarier på Bokmässan.

Men en anmälan om bedrägeri alternativt finansiering av särskild allvarlig brottslighet leder till förundersökning.