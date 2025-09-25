Nyheter
Polisen inleder förundersökning om bedrägeri vid Israelseminarium – men inte om hets
Vänskapsförbundet Sverige-Israel polisanmält för bedrägeri alternativt finansiering av särskilt allvarlig brottslighet under Bokmässan
Bokmässan i Göteborg pågår den här veckan.
Hanna Brunlöf/TT
Polisen går inte vidare med anmälan om hets mot folkgrupp gällande Vänskapsförbundet Sverige-Israels seminarier på Bokmässan.
Men en anmälan om bedrägeri alternativt finansiering av särskild allvarlig brottslighet leder till förundersökning.