Polisen inleder förundersökning om bedrägeri vid Israelseminarium – men inte om hets

Vänskapsförbundet Sverige-Israel polisanmält för bedrägeri alternativt finansiering av särskilt allvarlig brottslighet under Bokmässan

Bokmässan i Göteborg pågår den här veckan.
Arash Asadi
Reporter
Polisen går inte vidare med anmälan om hets mot folkgrupp gällande Vänskapsförbundet Sverige-Israels seminarier på Bokmässan.

Men en anmälan om bedrägeri alternativt finansiering av särskild allvarlig brottslighet leder till förundersökning.

