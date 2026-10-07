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Prästen Hans Eklind har kvar sin plats i riksdagen – så länge de rödgröna inte kan bilda regering

”Jag har småpackat redan”, säger Hans Eklind som vet att den dagen Ebba Busch lämnar som minister måste han lämna sin plats i riksdagen

Så länge Ebba Busch sitter kvar som minister får prästen Hans Eklind ha kvar sin riksdagsplats. Skulle de rödgröna bilda en regering får han packa ihop och åka hem till Örebro.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Han sitter just nu kvar i riksdagen på nåder. För skulle de rödgröna lyckas bilda regering måste Hans Eklind lämna.

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