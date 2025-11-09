Nyheter
Profilerna på jubileumsgalan lyfter Dagens betydelse i samhället
”Den viktigaste tidningen för kyrkorna i Sverige” • ”En modig, självständig röst” • ”Speglar den svenska kristenheten på ett djupt och förstående sätt”
Alf Svensson, tidigare KD-ledare, Jakob Forssmed (KD), socialminister och Sofia Camnerin, generalsekreterare vid Sveriges kristna råd var några av profilerna på Dagens jubileumsgala.
Natanael Gindemo
När Dagens 80 år firades i Filadelfiakyrkan på söndagskvällen berättade flera profilerade gäster om sin relation till tidningen och hur de ser på tidningens roll i mediebruset.