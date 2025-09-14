Nyheter
Rullstolsburen kristen man mördad i Lyon - flydde från Irak på grund av sin tro
Knivhöggs utanför sitt hem i Lyon, Frankrike, när han vittnade live via Tiktok
Bild från 2020 efter att en grekisk-ortodox präst sköts i Lyon, Frankrike. Nu har staden upplevt en ny attack på en kristen person, utförd av islamister.
Laurent Cipriani
En 45-årig kristen man knivhöggs i torsdags till död utanför sitt hem i Lyon, Frankrike. Det skedde just som han höll på att berätta om sin tro via livestreaming på Tiktok. Den rullstolsburne mannen flydde 2014 sitt hemland Irak för att undgå att bli förföljd för sin kristna tro.