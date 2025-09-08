Nyheter
S-topparna röstade först ut i kyrkovalet
Efter en viss tvekan svarar till slut partisekreterare Tobias Baudin att Jesus nog var sosse
I dag startar förtidsröstningen till kyrkovalet. När vallokalerna öppnade förtidsröstade Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin (S) tillsammans med Ulla och Stefan Löfven.
Jacob Zetterman
Tror verkligen Socialdemokraterna att Jesus var sosse? Dagen var med när partitopparna gick och röstade, precis när vallokalerna öppnade för alla förtidsröstare.