Nyheter

S-topparna röstade först ut i kyrkovalet

Efter en viss tvekan svarar till slut partisekreterare Tobias Baudin att Jesus nog var sosse

I dag startar förtidsröstningen till kyrkovalet. När vallokalerna öppnade förtidsröstade Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin (S) tillsammans med Ulla och Stefan Löfven.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Tror verkligen Socialdemokraterna att Jesus var sosse? Dagen var med när partitopparna gick och röstade, precis när vallokalerna öppnade för alla förtidsröstare. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

socialdemokraterna nyheter kyrkovalet öppen kyrka (öka) stefan löfven

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning