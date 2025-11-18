Nyheter
Så långt har kyrkan kommit om polyamorösa relationer efter kyrkomötets beslut
Nu är årets kyrkomöte igång - Förra året blev det stor debatt om polyamorösa relationer – så har det gått sedan dess
Svenska kyrkans högsta beslutande organ tog under förra årets kyrkomöte beslutet att utreda kyrkans inställning till polyamorösa förhållanden.
Kateryna Hliznitsova & Wikimedia commons
Förra året röstade kyrkomötet igenom att Svenska kyrkan skulle se över polyamorösa relationer ur ett teologiskt perspektiv, samt se över hur den så kallade ”angiverilagen” skulle påverka kyrkans verksamhet. Så har det gått.