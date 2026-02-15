Nyheter
Förslag: Ge Muhammed en namnsdag vid sidan av alla kristna namn
"Varför är det en omöjlig tanke att våra nya invånare ska finnas i kalendern?", frågar sig Aftonbladets tidigare kulturchef Åsa Linderborg
Namnsdagar har sitt ursprung i att lyfta fram kristna helgon, så hur går det ihop med att fylla på namnsdagslistan med muslimska namn?
Christine Olsson/TT
Den svenska almanackan är full av traditionellt svenska namn. Men i ett alltmer mångkulturellt samhälle är det här något som numera ifrågasätts.