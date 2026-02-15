Nyheter

MP-toppen tackade frikyrkopastor för inlägg om hbtq och kvinnligt ledarskap

"Jag hajade till", erkänner pastor Lovisa Almén efter Alice Bah Kuhnke skrivit en tackbön på hennes Instagraminlägg om frågor som debatteras i frikyrkan

”Tack Gode Gud för att du gav mig Lovisa denna morgon”, skriver Alice Bah Kuhnke på Lovisa Alméns Instagramkonto.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

”Tack Gud”, inleds en skriven bön från Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. Hon skriver den efter att ha lyssnat på ett budskap från en pastor i Equmeniakyrkan som beskrev sin oro för konservativa krafter inom svensk kristenhet, bland annat när det gäller kvinnligt ledarskap. 

nyheter alice bah kuhnke hbtq equmeniakyrkan göteborg

