MP-toppen tackade frikyrkopastor för inlägg om hbtq och kvinnligt ledarskap
"Jag hajade till", erkänner pastor Lovisa Almén efter Alice Bah Kuhnke skrivit en tackbön på hennes Instagraminlägg om frågor som debatteras i frikyrkan
”Tack Gode Gud för att du gav mig Lovisa denna morgon”, skriver Alice Bah Kuhnke på Lovisa Alméns Instagramkonto.
Caisa Rasmussen/TT
”Tack Gud”, inleds en skriven bön från Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. Hon skriver den efter att ha lyssnat på ett budskap från en pastor i Equmeniakyrkan som beskrev sin oro för konservativa krafter inom svensk kristenhet, bland annat när det gäller kvinnligt ledarskap.