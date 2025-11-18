Nyheter

Själavårdare utbildas för att möta 13-åringar på anstalter: "Helt vansinnigt"

Både imamer och pastorer på häkten och fängelsen är kritiska till att  sänka straffbarhetsåldern • "Kriminalvården är som ett sjukhus utan utbildad personal".

Ruth Åberg är diakon inom Evangeliska frikyrkan. Hon deltog i fortbildningsdagarna för själavårdare på anstalter och häkten, arrangerad av Nämnden för andlig vård inom kriminalvården (Nav).
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Kriminalvården och andra tunga instanser säger nej. Men regeringen vill göra det möjligt att döma 13-åringar till fängelse. Nu utbildas själavårdarna för att möta barnen på häkten och anstalter.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

brott och straff sveriges kristna råd nyheter ungdomskriminalitet barn

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning