Självreflektion kring den egna gemenskapen under pingsts pastorskonferense
Mjuka värden och kulturfrågor lyfts vid nationella pastorskonferensen
Planeringsgruppen för Pingst pastor i bön för konferensen vid inledningen. Från vänster: Richard Svensson, Pingst FFS, Amos Makajula, Sävsjö, Albin Karlsson, Värnamo, Katrina Simonsson, Gävle, och Sebastian Tarkianien, Östersund.
Thomas Österberg
2026 är året då Pingst FFS ska välja ny föreståndare och bredda ledarskapet. Men på nationella konferensen Pingst pastor startar också en självreflektion kring de mjukare värdena i rörelsen, bland 700 samlade pastorer.