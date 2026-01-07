Nyheter

Självreflektion kring den egna gemenskapen under pingsts pastorskonferense

Mjuka värden och kulturfrågor lyfts vid nationella pastorskonferensen

Planeringsgruppen för Pingst pastor i bön för konferensen vid inledningen. Från vänster: Richard Svensson, Pingst FFS, Amos Makajula, Sävsjö, Albin Karlsson, Värnamo, Katrina Simonsson, Gävle, och Sebastian Tarkianien, Östersund.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

2026 är året då Pingst FFS ska välja ny föreståndare och bredda ledarskapet. Men på nationella konferensen Pingst pastor startar också en självreflektion kring de mjukare värdena i rörelsen, bland 700 samlade pastorer. 

