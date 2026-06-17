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Skolinspektionen stänger kristna Hannaskolan i Umeå
”Vi har tagit emot detta besked med stor bestörtning”, kommenterar skolan själv – ska överklaga beslutet
Den kristna grundskolan Hannaskolan i Umeå stängs nu av Skolinspektionen. Beslutet ska dock överklagas.
Johannes Ottestig
Hannaskolan i Umeå får inte fortsätta sin verksamhet till hösten. Skolinspektionen drar in tillståndet på grund av flera brister i verksamheten. Men än är inte sista ordet sagt, då skolan står redo att överklaga beslutet.