Sociala medier kokade över av ryktet om ”the rapture” – uppryckandet
Filmer sprids på kristna som sagt upp sig och skänkt bort sina ägodelar inför uppryckelsen • Teologin om uppryckandet har varit utbredd inom den svenska frikyrkorörelsen
Inläggen om ett specifikt datum för Jesu återkomst fick spridning i sociala medier.
Rykten sprids numera blixtsnabbt tack vare sociala medier som Tiktok. Nyligen blev det stor uppståndelse efter att det pekats ut ett datum när Jesus skulle komma tillbaka, och filmer sprids på kristna som sagt upp sig från jobbet och skänkt bort sina ägodelar inför uppryckelsen.