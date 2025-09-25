Nyheter

Sociala medier kokade över av ryktet om ”the rapture” – uppryckandet

Filmer sprids på kristna som sagt upp sig och skänkt bort sina ägodelar inför uppryckelsen • Teologin om uppryckandet har varit utbredd inom den svenska frikyrkorörelsen

Inläggen om ett specifikt datum för Jesu återkomst fick spridning i sociala medier.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Rykten sprids numera blixtsnabbt tack vare sociala medier som Tiktok. Nyligen blev det stor uppståndelse efter att det pekats ut ett datum när Jesus skulle komma tillbaka, och filmer sprids på kristna som sagt upp sig från jobbet och skänkt bort sina ägodelar inför uppryckelsen. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tiktok nyheter jesus eskatologi

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning