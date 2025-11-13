Nyheter
Staten vill ha kyrkans hjälp för att öka återvandringen
Civilsamhället bjöds in till konferenser i flera städer • Svenska kyrkan valde bort mötet • Katolska Caritas tveksam till samarbete om återvandring
Migrationsverkets utlandssektion har bjudit in till halvvdagskonferenser på temat frivillig återvandring. T.h. ukrainska flyktingar på väg mot väntande bussar efter ankomst till hamnen i Karlskrona 2022.
Johan Nilsson/TT
Migrationsverket ser
civilsamhället som ”brobyggare” i arbetet med att öka den
frivilliga återvandringen. Men trossamfunden ställer sig tvekande. Svenska
kyrkan valde att inte delta i myndighetens informationsmöten.