Nyheter

Svenska kyrkan sluter upp bakom kommuner i återvandringsprotest

”Flyktingar ska stanna hellre än att uppmuntras att återvandra”

Biskop Åsa Nyström, till höger i bild, tillsammans med de sex kontraktsprostar som finns i Luleå stift. Tillsammans har de gjort ett uttalande till stöd för de kommuner som protesterar mot regeringens inbjudan till samtal om frivillig återvandring.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Regeringens initiativ att börja samtala med landets kommuner om återvandring har lett till kraftiga protester. Flera kommuner väljer att säga nej till inviten, och får nu stöd av en biskop i Svenska kyrkan. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

åsa nyström migration svenska kyrkan migrationspolitik nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning