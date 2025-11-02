Nyheter
Svenska kyrkan sluter upp bakom kommuner i återvandringsprotest
”Flyktingar ska stanna hellre än att uppmuntras att återvandra”
Biskop Åsa Nyström, till höger i bild, tillsammans med de sex kontraktsprostar som finns i Luleå stift. Tillsammans har de gjort ett uttalande till stöd för de kommuner som protesterar mot regeringens inbjudan till samtal om frivillig återvandring.
Pär Parbring
Regeringens initiativ att börja samtala med landets kommuner om återvandring har lett till kraftiga protester. Flera kommuner väljer att säga nej till inviten, och får nu stöd av en biskop i Svenska kyrkan.