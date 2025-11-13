Nyheter
Thand Ringqvist ny C-ledare: Redo att förhandla
Elisabeth Thand Ringqvist har valts till ny ledare för Centerpartiet på partistämman i Karlstad. Men något besked i regeringsfrågan vill hon inte ge.
"Stort grattis, växlingen sker nu", sade tidigare partiledaren Anna-Karin Hatt och lämnade över stafettpinnen till Elisabeth Thand Ringqvist.
Christine Olsson/TT
I sitt första tal som partiledare säger Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att Centerpartiet gärna sitter i en regering efter nästa val.