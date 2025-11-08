Nyheter

Tjänstebevis ska säkra norska pingstpastorers trovärdighet

Drygt 400 församlingsledare har fått certifikatet som legitimerar dem som företrädare för Pingst i Norge

Tjänstebeviset för norska pingstpastorer – stort som ett bankkort – intygar att innehavaren har nationella pingströrelsens förtroende.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Drygt 400 norska pingstpastorer och ideella församlingsledare har numera ett tjänstebevis, med sin porträttbild, att kunna visa upp i kontakt med det omgivande samhället. Norska pingströrelsen hoppas öka trovärdigheten hos församlingarnas representanter genom det nya certifikatet.

