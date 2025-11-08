Nyheter
Tjänstebevis ska säkra norska pingstpastorers trovärdighet
Drygt 400 församlingsledare har fått certifikatet som legitimerar dem som företrädare för Pingst i Norge
Tjänstebeviset för norska pingstpastorer – stort som ett bankkort – intygar att innehavaren har nationella pingströrelsens förtroende.
Pingst, Norge
Drygt 400 norska pingstpastorer och ideella församlingsledare har numera ett tjänstebevis, med sin porträttbild, att kunna visa upp i kontakt med det omgivande samhället. Norska pingströrelsen hoppas öka trovärdigheten hos församlingarnas representanter genom det nya certifikatet.