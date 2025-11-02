Nyheter

Trump hotar gå in militärt i Nigeria om inte islamisternas mord på kristna slutar

USA redo ta i med hårdhandskarna för att få ett slut på våldet mot kristna

Döda kroppar förs bort efter en av islamistgruppen Boko harams många attentat, bilden är från staden Tarmuwa och togs förra året.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

USA har lagt till Nigeria på en lista av länder man anser att det finns en särskild anledning att känna oro för. Anledningen som uppges är de återkommande massmorden på kristna. I förlängningen kan det här leda till att USA agerar och Donald Trump hotar också med militär intervention. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning