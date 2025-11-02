Nyheter
Trump hotar gå in militärt i Nigeria om inte islamisternas mord på kristna slutar
USA redo ta i med hårdhandskarna för att få ett slut på våldet mot kristna
Döda kroppar förs bort efter en av islamistgruppen Boko harams många attentat, bilden är från staden Tarmuwa och togs förra året.
Manuel Balce Ceneta, Michael Abu
USA har lagt till Nigeria på en lista av länder man anser att det finns en särskild anledning att känna oro för. Anledningen som uppges är de återkommande massmorden på kristna. I förlängningen kan det här leda till att USA agerar och Donald Trump hotar också med militär intervention.