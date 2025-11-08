Nyheter

Vatikanen i lärodokument: Benämn inte Maria, Jesu moder, som Medåterlöserska

”Riskerar att fördunkla Kristi unika frälsande medling och kan skapa förvirring”

En marschorkester i Guatemala City med en standar föreställande jungfru Maria och Jesusbarnet väntar på att firandet av landets nationaldag ska inledas.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Vatikanen är bekymrad över det sätt på vilket jungfru Maria vördas i vissa delar av Katolska kyrkan. I ett nytt trosdokument slås det nu fast att det är olämpligt att använda titeln Medåterlöserska om Jesu moder.

