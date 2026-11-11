Slå ihop protestanter och katoliker

Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion

Fakta: Morgonmötet Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion.

Här samtalar programledaren och ledarskribenten Erik Helmerson och opinions­redaktören Esther Flores Sedman med övriga ledar­skribenter och inbjudna gäster om kristen­hetens brännande frågor.

Nya avsnitt släpps onsdagar jämna veckor.

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I det nya avsnittet av Dagens ledarpodd Morgonmötet förbereder vi marken inför nästa veckas andra session av kyrkomötet.

Den på förhand hetaste frågan på mötet berör prästernas samvetsfrihet: Ska den enskilda prästen även i fortsättningen kunna säga nej till att viga samkönade par? Vi dyker också ner i den pågående regeringskrisen. Finns det en kristen position att inta i dragkampen om statsministerposten, eller måste Dagen låta som vilken sekulär ledarsida som helst? (Spoiler: Det måste vi inte.)

Andra ämnen som ventileras: De 70 kristna företrädarnas debattartikel i DN om Israel och Palestina – aktivism eller balanserad kristendom? Och slutligen: Vill tyskarna verkligen slå ihop den katolska och de protestantiska kyrkorna? Hur går det då med påven?

Samtalet leds av Erik Helmerson, ledarskribent på tidningen Dagen och medverkar gör ledarskribent Öyvind Tholvsen och opinionsredaktör Esther Flores Sedman.



