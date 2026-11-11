Kultur | Krönika

Rättviks kyrka, kors, Siljan.

Josefin Lilja:
Den tysta retreaten är så nära jag kommer att få en ”tripp”

Smakerna förstärks och jag vill ta världen i famn

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Jag är ingen kicksökande person. Jag skulle aldrig få för mig att hoppa bungyjump, simma med hajar eller ens åka Wildfire på Kolmården (trots att barnen gärna delar med sig av sin favorit-bergochdalbana) Några droger tänker jag heller aldrig ta. Men andliga ”trippar” däremot – sådana tackar jag gärna ja till. Och det närmaste jag kommer en sådan är att åka på tyst retreat. Låt mig förklara hur jag menar.

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