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PMU:s reklamfilm fick folkets utmärkelse i Svenska designpriset
60 sekunder som skildrar nyttan och glädjen med återanvändning
Reklamfilmen ”Be a Part of the Loop” handlar om en jeansjacka som får nytt liv och kan fortsätta att älskas om och om igen. Till höger: Jonna Lundsör, Grace, och Mats Hillerström, PMU Second Hand, tar emot Svenska designpriset 2026 för Peoples Choice.
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En reklamfilm för PMU:s second hand-verksamhet blev en av vinnarna när Svenska designpriset hyllade svensk design. Filmen ”Be a Part of the Loop” röstades fram till förstaplatsen i klassen ”Peoples Choice”.