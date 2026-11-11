Debatt | förföljelsen av kristna

Muranovic, kan vi tala om förföljda kristna utan att byta ämne till Israel?

Jag har aldrig förnekat att kristna palestinier utsätts för övergrepp, skriver Paul Sabo, KD, i en slutreplik.

Det måste också vara möjligt att uppmärksamma andra konflikter utan att anklagas för att vara selektiv, skriver Paul Sabo, KD. På bilden: Bönestund vid ruinerna av Hosh al-Bieaa kyrkotorg, Mosul, Irak, ledd av påve Franciskus 2021.
Paul Sabo Paul Sabo Riksdagsledamot, KD
Publicerad

Jag talar om kristna som mördas i sina kyrkor, som fördrivs från sina hem och som riskerar att försvinna från sina historiska hemländer. Azra Muranovic (S) svarar med Israel, Gaza och den svenska regeringens biståndspolitik. Det är precis denna oförmåga att låta förföljelsen av Mellanösterns kristna stå i centrum som min kritik handlar om.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

västbanken debatt debatt förföljelse 2026-11-03 gaza israel israel-palestina-konflikten kristdemokraterna socialdemokraterna

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning