Debatt | förföljelsen av kristna
Muranovic, kan vi tala om förföljda kristna utan att byta ämne till Israel?
Jag har aldrig förnekat att kristna palestinier utsätts för övergrepp, skriver Paul Sabo, KD, i en slutreplik.
Det måste också vara möjligt att uppmärksamma andra konflikter utan att anklagas för att vara selektiv, skriver Paul Sabo, KD. På bilden: Bönestund vid ruinerna av Hosh al-Bieaa kyrkotorg, Mosul, Irak, ledd av påve Franciskus 2021.
Andrew Medichini & Riksdagen
Jag talar om kristna som mördas i sina kyrkor, som fördrivs från sina hem och som riskerar att försvinna från sina historiska hemländer. Azra Muranovic (S) svarar med Israel, Gaza och den svenska regeringens biståndspolitik. Det är precis denna oförmåga att låta förföljelsen av Mellanösterns kristna stå i centrum som min kritik handlar om.