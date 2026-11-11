Debatt | Lär av andra

Svenska kyrkan måste våga vara kyrka – lär av katolikernas tillväxt

Svenska kyrkan behöver med större frimodighet vara just det hon är kallad att vara: En kristen kyrka som för människor närmare Kristus, skriver Daniel Engström, SDSK.

Jag menar att Svenska kyrkan alltför ofta riskerar att uppfattas som en aktör i den dagsaktuella samhällsdebatten snarare än som ett trossamfund med ett tidlöst budskap, skriver Daniel Engstrlm, SDSK.
Daniel Engström Daniel Engström Gruppledare, Sverigedemokrater i Svenska kyrkan (SDSK)
Publicerad

Varför söker sig unga människor till Katolska kyrkan samtidigt som Svenska kyrkan fortsätter att förlora medlemmar? Det är en fråga som borde intressera alla som vill se Svenska kyrkan levande även i framtiden.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

katolska kyrkan debatt sverigedemokrater i svenska kyrkan svenska kyrkan kyrkomötet

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning