Debatt | Lär av andra
Svenska kyrkan måste våga vara kyrka – lär av katolikernas tillväxt
Svenska kyrkan behöver med större frimodighet vara just det hon är kallad att vara: En kristen kyrka som för människor närmare Kristus, skriver Daniel Engström, SDSK.
Jag menar att Svenska kyrkan alltför ofta riskerar att uppfattas som en aktör i den dagsaktuella samhällsdebatten snarare än som ett trossamfund med ett tidlöst budskap, skriver Daniel Engstrlm, SDSK.
Andrew Medichini/TT & Sverigedemokraterna
Varför söker sig unga människor till Katolska kyrkan samtidigt som Svenska kyrkan fortsätter att förlora medlemmar? Det är en fråga som borde intressera alla som vill se Svenska kyrkan levande även i framtiden.