Kultur
”Det finns inte på kartan att jag varit där jag är om det inte vore för Gud”
Dogge Doggelito, aktuell med biodokumentär och deltagare i ”Sveriges dummaste”, beskriver hur Jesus kom in hans liv som åttaåring
Dogge Doggelito drabbades av Gud som åttaåring och har sedan dess inte tvivlat.
Annika Berglund, TV4
Artisten Dogge Doggelito blev känd genom hiphopgruppen The Latin Kings på 1990-talet. Just nu är han aktuell med biofilmen Första blatten på månen och har deltagit i Sveriges dummaste på TV4. Sedan barnsben har han haft ett nära band till Gud och det är genom tron han hämtar kraft i livets alla skeden.