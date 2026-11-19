Linnea Buckley har testat partyspel där du inte får vara korkad

Qork Betyg: 4 av 5

Ålder: Från 6 år

Antal spelare: 3–8

Speltid: 15 minuter

Förlag: Brädspel.se

Genre: Partyspel

I Qork gäller det att tänka, räkna och agera snabbt för att skydda din kork eller fånga motspelarnas, och på så sätt slippa straffpoäng. Den som har minst antal poäng när någon har nått 10 eller 15 poäng vinner!

En spelare slår två tärningar i en kopp, och sedan får alla se dem samtidigt. Visar tärningarna lika eller summan 7 ska ni andra dra era korkar i säkerhet, medan kopphållaren försöker fånga dem.

Här gäller det att vara fokuserad och försöka finta dina motspelare, men ändå vara försiktig så att du inte råkar finta bort dig själv.

Drar du undan din kork, eller fångar en kork, när det varken är lika eller summan 7 får du straffpoäng. Blir du fångad, eller missar att fånga en kork, får du också poäng. Turen att slå tärningarna går vidare så fort kopphållaren slagit lika eller fått summan 7.

Här gäller det att vara fokuserad och försöka finta dina motspelare, men ändå vara försiktig så att du inte råkar finta bort dig själv.

Qork är ett roligt spel för 3–8 spelare med många garanterade skratt!