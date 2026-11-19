Skyjo Junior Betyg: 3 av 5

Ålder: Från 4 år

Antal spelare: 2–5

Speltid: 10 minuter

Förlag: Magilano/Brädspel.se

Genre: Barnspel

I Skyjo Junior börjar alla spelare med fyra kolumner med tre kort i varje. Ditt uppdrag är att få ”trillingar”, det vill säga tre likadana kort, i så många kolumner som möjligt. Det som gör det lurigt är att alla kort ligger nedåtvända från början.

På din tur drar du antingen ett kort från draghögen eller tar det översta kortet i kasthögen och byter ut det mot ett av dina kort. Det nya kortet läggs uppvänt. Om du drar från draghögen och inte vill använda kortet kan du kasta det i stället, men då måste du vända upp ett av dina nedåtvända kort. Spelet tar slut när någon har vänt upp alla sina kort. Då får ni andra göra ett sista drag, och sedan vänds alla kort som fortfarande ligger nedåtvända upp. Varje trillingkolumn ger lika många poäng som siffran på korten, medan kolumner med olika siffror inte ger några poäng alls. Den som har flest poäng vinner.

Skyjo Junior är ett bra första steg för att lära sig vissa grundkoncept i kortspel.

Skyjo Junior är ett väldigt enkelt kortspel, väl anpassat till sin målgrupp på fyra år och uppåt. Det är ett bra första steg för att lära sig vissa grundkoncept i kortspel, som att välja mellan att dra ett okänt kort eller ta ett från kasthögen, och att samla på kort med samma siffra. Vid poängräkningen kan man också öva lite matte.

För äldre barn blir Skyjo Junior för simpelt. Observera också att spelet skiljer sig mycket från originalet Skyjo, dels eftersom du här vill få många poäng i stället för så få som möjligt, dels eftersom trillingar inte alltid är bra att få i vanliga Skyjo.