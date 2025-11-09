Kultur | Kulturessä
Många i Sverige tror på "någonting", och begreppet "kristen" kan se väldigt olika ut, skriver Fredrik Wenell.
Peniel Padre
Fredrik Wenell:
Därför är nånting-religionen så stark i just Sverige
Den heta kristna tron utmanar den svala toleransen, skriver Fredrik Wenell.
Sverige är kristet, eller så
påstås det i alla fall ibland. Men vad betyder det egentligen? Betyder det att
majoriteten av svenskar har mottagit en personlig tro genom omvändelse, som
väckelserörelserna betonar, eller betyder det att den svenska kulturen är byggd
på kristna värderingar, som politiker och debatter på kultursidor ibland gör gällande?