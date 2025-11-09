Kultur | Kulturessä

Många i Sverige tror på "någonting", och begreppet "kristen" kan se väldigt olika ut, skriver Fredrik Wenell.

Fredrik Wenell:
Därför är nånting-religionen så stark i just Sverige

Den heta kristna tron utmanar den svala toleransen, skriver Fredrik Wenell.

Publicerad

Sverige är kristet, eller så påstås det i alla fall ibland. Men vad betyder det egentligen? Betyder det att majoriteten av svenskar har mottagit en personlig tro genom omvändelse, som väckelserörelserna betonar, eller betyder det att den svenska kulturen är byggd på kristna värderingar, som politiker och debatter på kultursidor ibland gör gällande?

