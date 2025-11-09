Många i Sverige tror på "någonting", och begreppet "kristen" kan se väldigt olika ut, skriver Fredrik Wenell. Peniel Padre

Sverige är kristet, eller så påstås det i alla fall ibland. Men vad betyder det egentligen? Betyder det att majoriteten av svenskar har mottagit en personlig tro genom omvändelse, som väckelserörelserna betonar, eller betyder det att den svenska kulturen är byggd på kristna värderingar, som politiker och debatter på kultursidor ibland gör gällande?