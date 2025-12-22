Han kallade oss alla, kvinnor som män, föräldrar som barnlösa, att träda in i moderskapets roll av barmhärtighet, beskydd och medlidande. Omar Lopez

Oslo, hösten 2016. Septembersolen strilade genom trädkronorna och målade ett guldmönster på Oslos gator. Cyklister rullade långsamt genom staden, som om ingen riktigt ville skynda. Längs husväggar och vid uteserveringar satt människor i höstkappor och solglasögon, ansikten vända mot ljuset. Dagen var en av de där sällsynta då hösten bara var skönhet. Jag stod vid ett fönster, blickade ut och tänkte: Jag vill aldrig mer gå ut.