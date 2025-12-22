Kultur | Kulturessä
Han kallade oss alla, kvinnor som män, föräldrar som barnlösa, att träda in i moderskapets roll av barmhärtighet, beskydd och medlidande.
Omar Lopez
Maria Ledstam:
Julen lär oss att vi alla är kallade till moderskap
Maria visar oss ett moderskap som vägrar vara självupptaget eller isolerat. Hennes moderskap bär Gud in i världen, skriver Maria Ledstam.
Oslo,
hösten 2016. Septembersolen
strilade genom trädkronorna och målade ett guldmönster på Oslos gator.
Cyklister rullade långsamt genom staden, som om ingen riktigt ville skynda.
Längs husväggar och vid uteserveringar satt människor i höstkappor och
solglasögon, ansikten vända mot ljuset. Dagen var en av de där sällsynta då
hösten bara var skönhet. Jag stod vid ett fönster, blickade ut och tänkte: Jag
vill aldrig mer gå ut.