Kultur
Tidigare pojkbandsstjärnan: I dag ber jag om att få vara till nytta för Herren
Christian Ingebrigtsen blev flickidol i A1, ett av världens största pojkband runt millennieskiftet – men upplevde det tuffa bakslaget när framgången avtog - då fann han tröst i sin tro.
Artist Christian Ingebrigtsen i sitt studio på Abildsø gård i Oslo.
Erlend Berge/Vårt Land
